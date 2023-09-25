«Частные самолеты!»: Финансовую дыру «Почты России» связали с коррупцией

«Это связано с завышенными расходами, потому что с доходами у «Почты России» все в порядке, тарифы постоянно растут. Они в последние годы стали оказывать большое количество дополнительных услуг, которые не связаны с почтой. Каждое отделение превратилось в минимаркет, во многих есть отделение банка. При этом число почтальонов катастрофически сократилось. Есть подозрение, что руководство компании живет не по средствам», - отметил Нечаев.

По словам Нечаева, к неэффективному руководству добавляются «частные самолеты» и «безумные зарплаты», которые и губят компанию.

«Проблемы в госкорпорациях были всегда. На мой взгляд, это большая ошибка, что был взят курс на огосударствление экономики. У нас сейчас практически в каждом секторе ключевую роль играет госкомпания. Как правило, они отличаются низкой эффективностью, это общий тренд. Начальники российских госкорпораций ведут себя так, как будто это их частная компания, начиная от бытовых вещей – частные самолеты, безумные зарплаты, заканчивая самим стилем управления. Все госкомпании выплачивают какие-то несоразмерные деньги всему топ-менеджменту», - заключил он.

С ним согласился бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин, который заявил, что некоррумпированное руководство «Почту» не устраивает.

«Старое предприятие, еще на социалистических рельсах стоящее. Лет десять назад там была смена команды, к руководству пришли некоррумпированные люди, но это, видимо, не всем понравилось, они просуществовали два-три года. Они все были убраны, а их места заняли те, кто занял. Конечно, нужно смотреть документы финансовые. У них никто всерьез не считал грамотно убытки, проблема обострилась», - добавил он в беседе с НСН.

В начале сентября российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что не понимает, зачем его бывший спецпредставитель по связям с международными организациями Анатолий Чубайс «удрал и прячется». Тогда Путин констатировал, что в «Роснано» после многих лет работы Чубайса образовалась «большая финансовая дыра», передает «Радиоточка НСН».



