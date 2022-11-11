Держателям акций Meta* могут грозить уголовные риски
Первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что держателям акций запрещённой и признанной в России экстремистской компании Meta Platforms могут грозить уголовные риски, сообщает ТАСС.
В кулуарах форума Finopolis-2022 он отметил, что ситуация прояснится после того, как Банк России уточнит легальный статус держателей бумаг.
«Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», - подчеркнул Чистюхин.
Ранее глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас заявил, что держателям акций Meta Platforms* не будет грозить уголовное наказание, экстремистами их также не признают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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