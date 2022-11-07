СМИ: Meta сократит тысячи сотрудников

По данным издания, корпорация начнет полномасштабные увольнения уже на этой неделе. Сокращение технологических рабочих мест может стать одним из крупнейших в индустрии после роста во время пандемии, пишет RT.

Общая численность Meta — более чем 87 тысяч сотрудников. По данным СМИ, корпорация может уволить тысячи работников. Планируется, что о сокращениях объявят в среду.

