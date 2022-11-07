СМИ: Meta сократит тысячи сотрудников
Корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) планирует начать полномасштабное сокращение персонала. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, корпорация начнет полномасштабные увольнения уже на этой неделе. Сокращение технологических рабочих мест может стать одним из крупнейших в индустрии после роста во время пандемии, пишет RT.
Общая численность Meta — более чем 87 тысяч сотрудников. По данным СМИ, корпорация может уволить тысячи работников. Планируется, что о сокращениях объявят в среду.
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