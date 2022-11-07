СМИ: Meta сократит тысячи сотрудников

Корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) планирует начать полномасштабное сокращение персонала. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, корпорация начнет полномасштабные увольнения уже на этой неделе. Сокращение технологических рабочих мест может стать одним из крупнейших в индустрии после роста во время пандемии, пишет RT.

Общая численность Meta — более чем 87 тысяч сотрудников. По данным СМИ, корпорация может уволить тысячи работников. Планируется, что о сокращениях объявят в среду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСокращениекомпания
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