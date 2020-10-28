«Держать руку на пульсе»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом, «держать руку на пульсе». Об этом он заявил на совещании с членами кабинета министров.
При этом глава государства подчеркнул, что речи о так называемой второй волне эпидемии в стране не идёт. Он привёл мнение специалистов, согласно которому, до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, передаёт RT.
В любом случае, необходимо реагировать эффективно и оперативно, подчеркнул Путин. Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 16 202 новых случая коронавируса. С начал пандемии зафиксировано почти 1 564 000 заражённых.
Президент РФ распорядился без промедления выделить регионам дополнительно 10 миллиардов рублей на новые меры по борьбе с распространением этой инфекции, сообщает РЕН ТВ.
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