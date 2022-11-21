Дерипаска заявил об угрозе для России остаться на обочине истории

Он отметил, что Европа, пользуясь сложившейся политической ситуацией, старается усилить свои позиции в Центральной Азии.

По его мнению, конкуренция окажет позитивное влияние на центральноазиатские страны, приведёт к более высоким темпам роста, увеличению доходов населения, большей свободе и верховенству права.

«Но если мы сами не начнем развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории», — резюмировал бизнесмен.

Ранее Дерипаска заявил, что нынешний российский экономический кризис нельзя преодолеть без снижения ключевой ставки как минимум до 5% и резкого ослабления рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

