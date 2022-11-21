Дерипаска заявил об угрозе для России остаться на обочине истории

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что если Россия не будет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему и кредитовать внешнюю торговлю, то может остаться на обочине истории.

Дерипаска заявил, что нынешний мировой кризис продлится ещё три года

Он отметил, что Европа, пользуясь сложившейся политической ситуацией, старается усилить свои позиции в Центральной Азии.

По его мнению, конкуренция окажет позитивное влияние на центральноазиатские страны, приведёт к более высоким темпам роста, увеличению доходов населения, большей свободе и верховенству права.

«Но если мы сами не начнем развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории», — резюмировал бизнесмен.

Ранее Дерипаска заявил, что нынешний российский экономический кризис нельзя преодолеть без снижения ключевой ставки как минимум до 5% и резкого ослабления рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ОлигархиРоссияБизнесОлег Дерипаска
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