Дерипаска заявил об угрозе для России остаться на обочине истории
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что если Россия не будет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему и кредитовать внешнюю торговлю, то может остаться на обочине истории.
Он отметил, что Европа, пользуясь сложившейся политической ситуацией, старается усилить свои позиции в Центральной Азии.
По его мнению, конкуренция окажет позитивное влияние на центральноазиатские страны, приведёт к более высоким темпам роста, увеличению доходов населения, большей свободе и верховенству права.
«Но если мы сами не начнем развивать собственные транспортные коридоры, не построим собственную расчетную систему, не будем диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории», — резюмировал бизнесмен.
Ранее Дерипаска заявил, что нынешний российский экономический кризис нельзя преодолеть без снижения ключевой ставки как минимум до 5% и резкого ослабления рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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