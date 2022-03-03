Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на выступление бизнесмена на экономическом форуме в Красноярске.

Он отметил, что интересы России в будущем будут направлены на Азию. В связи с этим Дерипаска призвал перенести столицу нашей страны в Новосибирск или Красноярск.