Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы
Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на выступление бизнесмена на экономическом форуме в Красноярске.
Он отметил, что интересы России в будущем будут направлены на Азию. В связи с этим Дерипаска призвал перенести столицу нашей страны в Новосибирск или Красноярск.
Миллиардер считает, что развитию экономических связей с Азией мешает отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири. Поэтому бизнесмен предложил передать в регион часть управления, чтобы создать там новые банки и финансовые институты.
Ранее Олег Дерипаска предположил, что Россию из-за ситуации на Украине ожидает «жесточайший кризис», который затянется минимум на три года.
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