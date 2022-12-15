Депздрав Москвы сообщил о сокращении заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что темп роста госпитализаций снизился за последнюю неделю на 15%, прирост заболеваемости составил 0%.
В департаменте выразили надежду на то, что пик заболеваемости был пройден.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне доложила президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением «свиного» гриппа и ОРВИ в стране. Главный санитарный врач страны охарактеризовала ее как напряженную.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН предупреждал, что «свиной» грипп может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru