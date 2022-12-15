Депздрав Москвы сообщил о сокращении заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне доложила президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением «свиного» гриппа и ОРВИ в стране. Главный санитарный врач страны охарактеризовала ее как напряженную.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН предупреждал, что «свиной» грипп может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти.

