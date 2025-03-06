Депутаты Госдумы заявили, что их стали атаковать мошенники

По его словам, о том, что его обманули, он понял только через два месяца, однако в полицию обращаться не стал, так как у него были только «номера телефонов», которые легко подменить.

О звонках от мошенников также заявили депутаты Виталий Милонов, Светлана Бессараб и Светлана Журова, при этом женщины рассказали, что их пытались обмануть по схеме с передачей цветов от тайного поклонника.

Депутат Елена Драпеко призналась, что однажды злоумышленники позвонили ей от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. А Ярослав Нилов заявил, что как-то ему написали от имени главы Минтруда Антона Котякова, который в этот момент стоял рядом с ним на мероприятии.

Парламентарий Николай Валуев, в свою очередь, рассказал, что ради удовольствия любит поиздеваться над телефонными мошенниками.

«Но в такие игры с ними лучше не играть — если вы не чувствуете себя в безопасности, лучше сразу класть трубку», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему тоже звонят телефонные мошенники, но пока он «не ловился», сообщает RT.

