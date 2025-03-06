Депутаты Госдумы заявили, что их стали атаковать мошенники
Новым объектом атак телефонных мошенников стали депутаты Госдумы. Об этом сайту aif.ru рассказал парламентарий Анатолий Вассерман, который признался, что однажды его «развели» на полмиллиона рублей.
По его словам, о том, что его обманули, он понял только через два месяца, однако в полицию обращаться не стал, так как у него были только «номера телефонов», которые легко подменить.
О звонках от мошенников также заявили депутаты Виталий Милонов, Светлана Бессараб и Светлана Журова, при этом женщины рассказали, что их пытались обмануть по схеме с передачей цветов от тайного поклонника.
Депутат Елена Драпеко призналась, что однажды злоумышленники позвонили ей от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. А Ярослав Нилов заявил, что как-то ему написали от имени главы Минтруда Антона Котякова, который в этот момент стоял рядом с ним на мероприятии.
Парламентарий Николай Валуев, в свою очередь, рассказал, что ради удовольствия любит поиздеваться над телефонными мошенниками.
«Но в такие игры с ними лучше не играть — если вы не чувствуете себя в безопасности, лучше сразу класть трубку», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему тоже звонят телефонные мошенники, но пока он «не ловился», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru