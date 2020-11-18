Глава Якутска выставила здание мэрии на продажу в целях экономии

Власти Якутска продадут здание мэрии для экономии бюджетных средств. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила на своей странице в Instagram.

Авксентьева написала, что власти города готовы построить новое недорогое здание мэрии и переехать туда. Она добавила, что в новом здании мэрии не будет «кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».