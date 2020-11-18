Глава Якутска выставила здание мэрии на продажу в целях экономии

Власти Якутска продадут здание мэрии для экономии бюджетных средств. Об этом мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила на своей странице в Instagram.

Авксентьева написала, что власти города готовы построить новое недорогое здание мэрии и переехать туда. Она добавила, что в новом здании мэрии не будет «кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

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Решение городских властей мэр объяснила избавлением «от всего избыточного». Она также сообщила, что в скором времени начнется тестирование программы поездок чиновников на такси, так как городу дорого обходится содержание служебного транспорта.

Сарданы Авксентьевой выиграла мэрские выборы в сентябре 2018 года. С момента своего назначения она сэкономила городу десятки миллионов рублей, сократив расходы на командировки, внешние и общественные связи и дорогостоящие мероприятия.

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Фото: sakhalife.ru
ТЕГИ:МэрЯкутск
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