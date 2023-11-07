Депутаты в первом чтении одобрили исключение ОСАГО из обязательных документов

Депутаты Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полис ОСАГО предлагается исключить из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов при смене владельца, сообщает РИА Новости.

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Автором инициативы является глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, следует избавить автовладельцев от обязанности заключать договор ОСАГО до регистрации транспорта.

Также документ предусматривает прекращение регистрации украденного или находящегося в розыске транспортного средства при наличии заявления владельца.

Кроме того, предлагается ввести обязательный техосмотр для транспорта, ранее снятого с учёта в ГИБДД, если владелец решил возобновить регистрацию.

Ранее Центробанк РФ повысил до 30 коэффициент территории (КТ) по ОСАГО для водителей грузовых автомобилей, которые въезжают в Россию из недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаДепутатыОСАГО

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