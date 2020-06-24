Депутаты Саратовской облдумы устроили драку

Оценку конфликта депутатов Саратовской областной думы, которые накануне устроили драку на заседании регионального парламента, даст мандатная комиссия. Об этом 24 июня, в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Решение будет принимать мандатная комиссия, которая определит виновных инцидента», — цитируют источник агентства «Известия».

Инцидент произошел накануне. Один из последних вопросов заседания, продлившегося 12 часов, касался неэтичного поведения членов облдумы коммуниста Николая Бондаренко и единоросса Дмитрия Чернышевского на прошедшем заседании рабочей группы комитета по культуре 16 июня.

Бондаренко начал снимать ход заседания парламента на камеру смартфона и получил бросок бутылкой с водой от депутата Анатолия Ципящука. Мокрый от воды Бондаренко решил аналогично ответить обидчику. Завязавшуюся драку депутатов пытался прекратить председатель думы Александр Романов. Коммуниста Бондаренко отбили соратники по партии и единоросса Ципящука, описывает подробности стычки «КоммерсантЪ».

Член Общественной палаты области Николай Скворцов назвал случившееся «отстаиванием интересов избирателей, поясняет Газета.ru.

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Фото: Скриншот YouTube-канал ИА "Взгляд-инфо"
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДепутатыДрака
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