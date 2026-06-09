Депутаты разрешили россиянам ездить на багги с «легковыми» правами
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, разрешающий водителям с правами категорий B, C и D управлять багги и вездеходами. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, право на управление самоходными машинами категории АII (багги, вездеходы и другие массой не более 3,5 т) получат не только россияне с удостоверением тракториста-машиниста, но и граждане с «легковыми» водительскими удостоверениями.
Отмечается, что речь идёт о случаях, когда самоходная машина используется «на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление». При этом обязательным является проведения специального инструктажа. Допуск получат только лица, достигшие возраста 19 лет.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в «Острове сокровищ» Ридли Скотта
- Депутаты разрешили россиянам ездить на багги с «легковыми» правами
- РКН и Минцифры попросили снять ограничения с Roblox
- В России растет спрос на услуги стилистов среди выпускников
- Принят закон о «красной кнопке» на «Госуслугах» и других мерах против мошенников
- В России три года падает спрос на вечерние платья к выпускному
- Клименко объяснил, как мобильные операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix
- Без DDoS-атак: Киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации
- СМИ: На Аллу Пугачеву подали в суд из-за неоплаченных счетов в РФ
- Дизайнер Гуляев: Стильно одеться на выпускной можно за 20 тысяч рублей