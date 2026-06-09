Депутаты разрешили россиянам ездить на багги с «легковыми» правами

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, разрешающий водителям с правами категорий B, C и D управлять багги и вездеходами. Об этом сообщает RT.

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Согласно документу, право на управление самоходными машинами категории АII (багги, вездеходы и другие массой не более 3,5 т) получат не только россияне с удостоверением тракториста-машиниста, но и граждане с «легковыми» водительскими удостоверениями.

Отмечается, что речь идёт о случаях, когда самоходная машина используется «на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление». При этом обязательным является проведения специального инструктажа. Допуск получат только лица, достигшие возраста 19 лет.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба выставки вездеходной техники «Вездеходер»
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