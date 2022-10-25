Депутаты просят уголовно защитить гимн РФ от осквернения
Группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают защитить от осквернения гимн России угрозой уголовного наказания, также как это уже сделано в отношении государственных герба и флага. Проект поправок в Уголовный кодекс подготовили народные избранники Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок.
Авторы инициативы предлагают ввести такую же ответственность, которая предусмотрена за осквернение флага и герба - лишение свободы или принудительные работы на срок до 12 месяцев, либо арест от трех до шести месяцев. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», депутаты считают недостаточными действующие в этом плане административные меры.
Главный инициатор идеи Антон Соловьев определил, что, по его мнению, можно считать осквернением гимна — это подмена слов, искажающая смысл текста, в том числе с применением нецензурной лексики
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