Депутаты призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев направил запрос московскому мэру Сергею Собянину, в котором содержится просьба рассмотреть вопрос о разблокировке социальных карт пенсионеров мегаполиса старше 65 лет и людей с хроническими болезнями без обязательного требования поставить вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

По словам парламентария, сегодня в Москве социальные карты данной категории граждан могут быть разблокированы только при условии вакцинации от коронавируса. Зайцев отмечает, что компании постепенно отказываются от дистанционного формата работы, из-за чего работающие жители города вынуждены нести дополнительные расходы на транспорт.