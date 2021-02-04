Депутаты призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев направил запрос московскому мэру Сергею Собянину, в котором содержится просьба рассмотреть вопрос о разблокировке социальных карт пенсионеров мегаполиса старше 65 лет и людей с хроническими болезнями без обязательного требования поставить вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

По словам парламентария, сегодня в Москве социальные карты данной категории граждан могут быть разблокированы только при условии вакцинации от коронавируса. Зайцев отмечает, что компании постепенно отказываются от дистанционного формата работы, из-за чего работающие жители города вынуждены нести дополнительные расходы на транспорт.

Подмосковным пенсионерам перекодируют соцкарты для бесплатного проезда

Как подчеркивает замглавы, меры соцподдержки не должны предоставляться в зависимости от наличия или отсутствия прививки, так как это нарушает действующее российское законодательство.

Ранее представители «Левого фронта» направили в Генеральную прокуратуру РФ официальное обращение с просьбой проверить законность действий мэрии Москвы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщил координатор общественного движения Сергей Удальцов.

По его мнению, власти столицы по факту принуждают горожан делать прививки от коронавируса, а также лишают законного права на пользование социальной картой без всякой компенсации.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаГосдумаПенсионерыМосква
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