Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС

По мнению авторов инициативы, принятый документ предоставит пострадавшим гражданам время на восстановление платежеспособности.

Речь идёт о чрезвычайных ситуациях федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. Обратиться за предоставлением ипотечных каникул граждане смогут в течение шести месяцев с момента признания их пострадавшими.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что с началом паводкового сезона в населённых пунктах некоторых регионов страны уже наблюдается подъём уровня воды, но пока ситуация остаётся управляемой, сообщает RT.

