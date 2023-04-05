Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий ипотечным заёмщикам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, права на ипотечные каникулы, сообщает ТАСС.

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По мнению авторов инициативы, принятый документ предоставит пострадавшим гражданам время на восстановление платежеспособности.

Речь идёт о чрезвычайных ситуациях федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. Обратиться за предоставлением ипотечных каникул граждане смогут в течение шести месяцев с момента признания их пострадавшими.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что с началом паводкового сезона в населённых пунктах некоторых регионов страны уже наблюдается подъём уровня воды, но пока ситуация остаётся управляемой, сообщает RT.

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ФОТО: tyutyuha/instagram.com
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