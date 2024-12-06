Путин: Парадные расчеты военных Белоруссии пригласили на парад в Москве

Президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2025 году ждут в Москве на торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной война. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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По его словам, российская сторона также пригласила воинские расчёты из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной площади.

«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов», - отметил президент РФ.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия планируют в 2025 году объединить акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:БелоруссияРоссияВладимир ПутинДень ПобедыПарад Победы

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