Путин: Парадные расчеты военных Белоруссии пригласили на парад в Москве
Президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2025 году ждут в Москве на торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной война. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, российская сторона также пригласила воинские расчёты из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной площади.
«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов», - отметил президент РФ.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия планируют в 2025 году объединить акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Парадные расчеты военных Белоруссии пригласили на парад в Москве
- Минобороны Сирии опровергло информацию о выводе войск из Хомса
- Гарантии безопасности с Белоруссией позволят задействовать российское ядерное оружие
- Экономист Задорнов: ЦБ в декабре повысит ключевую ставку до 23%
- Количество самозанятых в России превысило 12 млн человек
- Названы самые популярные у пиратов в России фильмы в ноябре
- Абхазия заявила о запрете импорта мандаринов в Россию
- Граждан России призвали покинуть территорию Сирии
- В Москве пройдет международный фестиваль «Дни короткометражного кино»
- В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru