Путин: Парадные расчеты военных Белоруссии пригласили на парад в Москве

По его словам, российская сторона также пригласила воинские расчёты из Белоруссии принять участие в параде Победы на Красной площади.

«Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов», - отметил президент РФ.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия планируют в 2025 году объединить акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».