Депутаты предложили упразднить в России перечень запрещённых для женщин профессий

Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает упразднить список запрещённых для женщин профессий, сообщает ТАСС.

Опрос: Треть россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий

Авторы инициативы отметили, что этот перечень не позволяет женщинам «получать большой доход» и, соответственно, нормальную пенсию.

«Это работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем они получают меньшую пенсию», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Минтруд исключил из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолётов и вертолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ДепутатыРоссияПрофессииРаботаЖенщины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры