Депутаты предложили упразднить в России перечень запрещённых для женщин профессий
Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает упразднить список запрещённых для женщин профессий, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы отметили, что этот перечень не позволяет женщинам «получать большой доход» и, соответственно, нормальную пенсию.
«Это работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем они получают меньшую пенсию», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Минтруд исключил из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолётов и вертолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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