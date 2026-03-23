Депутаты Госдумы предложили опубликовать «белые списки» сайтов
Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» выступили с инициативой обязать власти публиковать и регулярно обновлять перечни интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется при ограничениях мобильного интернета. Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает РИА Новости.
Авторы предложения — Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков — считают, что такие «белые списки» должны размещаться в открытом доступе и актуализироваться на постоянной основе. По их мнению, это позволит сделать регулирование более понятным и прозрачным для граждан и организаций.
В обращении отмечается, что отсутствие четкой информации о доступных ресурсах в условиях ограничений создает правовую и организационную неопределенность. Это, как указывают парламентарии, осложняет работу бизнеса, социальных и образовательных учреждений, а также доступ граждан к государственным услугам, банковским сервисам и медицинским платформам.
Депутаты также обратили внимание, что в отдельных регионах России периодически вводятся ограничения мобильного интернета в рамках мер безопасности и для обеспечения устойчивой работы инфраструктуры связи, передает «Радиоточка НСН».
