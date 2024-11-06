Депутаты предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета
Законопроект, ограничивающий сумму трат из государственных и муниципальных бюджетов на выступления артистов, будет внесён на рассмотрение в Госдуму вице-спикером Владиславом Даванковым. Об этом сообщает РИА Новости.
Автор инициативы указал, что в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов говорится о снижении бюджетов регионов и межбюджетных трансфертов. В этой связи тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта нецелесообразно.
Даванков также напомнил, что концерт певца Шамана (Ярослав Дронов) в столице одного из субъектов РФ обошёлся в 16 миллионов рублей, а за выступление Олега Газманова власти другого региона заплатили 8,25 миллиона рублей.
«Законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более одного миллиона рублей», - говорится в пояснительной записке, в которой также предлагается направить сэкономленные таким образом деньги на здравоохранение и образование.
Ранее в Роспатенте заявили, что получили от певца Шамана две заявки на товарный знак «Я русский», сообщает RT.
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