Новак оценил стоимость догазификации регионов России

Затраты на ускоренную дополнительную газификацию российских регионов составят примерно 568 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию вице-премьера России Александра Новака, подготовленную для совместного с партией «Единая Россия» обсуждения программы догазификации.

Отмечается, что под действие программы попадают около 3,795 млн домовладений, и общие затраты на доведение газа до границ их участков потенциально оцениваются в 567,55 млрд рублей.

Средние удельные затраты на подключение одного домовладения к газу составят около 150 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков россиян, согласно которому до 2023 года газ должен быть подключен к тем домовладениям, где расстояние от участка до уже существующей трубы не превышает 200 метров, напоминает РИА ФАН. Закон позволит бесплатно обеспечить газом до 4 млн домовладений в стране, отмечает Газета.ру.

