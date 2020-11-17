Депутаты попросили Собянина остановить расширение платной парковки

Свыше 70 муниципальных депутатов районов Москвы обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой временно остановить расширение платной парковки в городе во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В своем обращении депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора о том, что общественный транспорт часто является местом заражения. Они отмечают, что в таких условиях личный автомобиль является наиболее безопасным средством передвижения.