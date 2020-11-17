Депутаты попросили Собянина остановить расширение платной парковки

Свыше 70 муниципальных депутатов районов Москвы обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой временно остановить расширение платной парковки в городе во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В своем обращении депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора о том, что общественный транспорт часто является местом заражения. Они отмечают, что в таких условиях личный автомобиль является наиболее безопасным средством передвижения.

Собянин и Воробьев подписали единую стратегию развития транспорта

Ранее департамент транспорта Москвы обратился к советам депутатов некоторых округов с просьбой поддержать точечное расширение зон платной парковки.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ПандемияМоскваПарковки
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