Депутаты Подмосковья расскажут на «Радио 1» о главных проблемах региона

Участие в мероприятии примут члены фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, а также депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Сретинский.

В прямом эфире парламентарии не только расскажут о «Штабе депутатов 120 округа», но и ответят на волнующие граждан вопросы, в том числе, о решении проблемы обманутых дольщиков, о расселении из аварийного жилья и нелегальных мигрантах.

Проект «Штаб депутатов 120 округа» ведёт мониторинг и контроль исполнения наказов жителей, поручений главы Подмосковья Андрея Воробьева, а также реализации государственных, региональных и муниципальных программ.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 21 по 23 декабря из-за того, что температура будет на 7—12 °С ниже климатической нормы, сообщает RT.

