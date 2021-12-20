Депутаты Подмосковья расскажут на «Радио 1» о главных проблемах региона
Брифинг, посвященный реализации пилотного проекта «Штаб депутатов 120 округа», пройдёт в пресс-центре «Радио 1» 21 декабря.
Участие в мероприятии примут члены фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, а также депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Сретинский.
В прямом эфире парламентарии не только расскажут о «Штабе депутатов 120 округа», но и ответят на волнующие граждан вопросы, в том числе, о решении проблемы обманутых дольщиков, о расселении из аварийного жилья и нелегальных мигрантах.
Проект «Штаб депутатов 120 округа» ведёт мониторинг и контроль исполнения наказов жителей, поручений главы Подмосковья Андрея Воробьева, а также реализации государственных, региональных и муниципальных программ.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 21 по 23 декабря из-за того, что температура будет на 7—12 °С ниже климатической нормы, сообщает RT.
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