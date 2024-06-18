Депутаты одобрили наказание за провоз в РФ патогенных биоорганизмов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь в документе идёт о вирусах, токсинах, биоагентах, «полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза».

Поправки, которые предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, предусматривают введение за их провоз на территорию страны наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне, сообщает RT.

