Депутаты одобрили наказание за провоз в РФ патогенных биоорганизмов
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за провоз в РФ патогенных биоорганизмов.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь в документе идёт о вирусах, токсинах, биоагентах, «полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза».
Поправки, которые предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, предусматривают введение за их провоз на территорию страны наказания в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
«Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru