Документ в присутствии лидеров двух стран подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

Тем самым, Москва продолжает предпринимать усилия против размещения американских биологических лабораторий по периметру своих границ.

Этот меморандум стал уже шестым. До этого такие же документы были подписаны с Белоруссией, Арменией, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. На очереди — Азербайджан и Казахстан.

В Москве уверены, что в подобных лабораториях разрабатывается биологическое оружие, направленное против населения РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

