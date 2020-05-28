Депутаты новосибирского Заксобрания и волонтеры поддерживают медиков
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области считают важным, чтобы в условиях пандемии коронавируса медикам помогало не только государство, но и волонтёры, заявил председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.
Он вместе с активистами местного отделения «Единой России» поучаствовал в благотворительной акции «Спасибо врачам». Её участники передали медикам Центральной подстанции скорой медицинской помощи Новосибирска пять тысяч одноразовых защитных масок, а также 150 наборов с чаем, кофе, печеньем, шоколадом, сушками и конфетами. Ещё 450 таких наборов получили коллективы других подстанций «скорой».
Медицинским работникам, которые же несколько месяцев работают в большом напряжении, приятно получать поддержку и благодарность за тяжёлый и небезопасный труд, отметила главврач станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ирина Большакова. По её словам, особенно сложно сейчас бригадам, напрямую помогающим коронавирусным пациентам: им приходится работать в специальных защитных костюмах, в которых очень жарко.
По словам Гришунина, депутаты Заксобрания Новосибирской области также следят за тем, чтобы необходимые медикаменты и медицинское оборудование поступали вовремя.
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