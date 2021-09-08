«Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве

Компания «Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в столичном районе Ясенево, холдинг ожидает одобрения соответствующей программы экспериментального правового режима. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

На этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Для участия в проекте необходимо заполнить заявку на специальном сайте, вызвать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс Go».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, к полноценному запуску сервиса можно будет приступить после одобрения соответствующими ведомствами программы экспериментального правового режима, в которой прописаны условия запуска беспилотных такси в нескольких регионах России.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:МоскваТаксиЯндекс
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