Депутаты из Пскова потребовали от СК возбудить уголовное дело после инцидента с Навальным

Депутаты от фракции «Яблоко» Псковского областного собрания Артур Гайдук и Лев Шлосберг направили руководителю СК России Александру Бастрыкину обращение с требованием возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального (ст. 277 УК РФ). Заявление опубликовано в Telegram Льва Шлосберга.

В заявлении депутаты ссылаются на недавно опубликованное расследование сообщества Bellingcat, издания The Insider и ФБК, в котором утверждается, что к попытке отравить политика могли быть причастны сотрудники ФСБ России.

Ранее схожее заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова направили депутаты законодательного собрания Петербурга из «Партии Роста» и «Яблока» Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский. Парламентарии сообщили, что аналогичные заявления в скором направят депутаты из Москвы, Карелии и других регионов России.

Инцидент с предполагаемым отравлением Алексея Навального произошел 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву самолет, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, позже Навальный был госпитализирован в одну из городских клиник, а 22 сентября его перевезли в клинику Charite в Берлине.

Правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», позже об этом заявили независимые лаборатории Франции и Швеции.