Депутаты из Пскова потребовали от СК возбудить уголовное дело после инцидента с Навальным
Депутаты от фракции «Яблоко» Псковского областного собрания Артур Гайдук и Лев Шлосберг направили руководителю СК России Александру Бастрыкину обращение с требованием возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь политика Алексея Навального (ст. 277 УК РФ). Заявление опубликовано в Telegram Льва Шлосберга.
В заявлении депутаты ссылаются на недавно опубликованное расследование сообщества Bellingcat, издания The Insider и ФБК, в котором утверждается, что к попытке отравить политика могли быть причастны сотрудники ФСБ России.
Ранее схожее заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова направили депутаты законодательного собрания Петербурга из «Партии Роста» и «Яблока» Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский. Парламентарии сообщили, что аналогичные заявления в скором направят депутаты из Москвы, Карелии и других регионов России.
Инцидент с предполагаемым отравлением Алексея Навального произошел 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву самолет, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, позже Навальный был госпитализирован в одну из городских клиник, а 22 сентября его перевезли в клинику Charite в Берлине.
Правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», позже об этом заявили независимые лаборатории Франции и Швеции.
Российская сторона отрицает причастность к отравлению. Представители МИД РФ неоднократно сообщали, что Германия не предоставила ответ на запрос о правовой помощи, поэтому в РФ не могут возбудить уголовное дело. Немецкий посол в Москве Геза Андрес фон Гайр 10 декабря заявил, что на ответ со стороны ФРГ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет.
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