В Германии не стали назвать предметы с «Новичком» в деле Навального
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал уточнять, о каких еще предметах якобы со следами отравляющего вещества группы «Новичок», помимо бутылки, известно правительству Германии в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
Зайберт во время брифинга сказал, что по этому поводу есть уже письменный ответ и ему добавить нечего.
Ранее немецкий кабмин сообщил, что в инциденте с Навальным имеются, кроме бутылки с водой и другие «предметы», на которых якобы найдены следы «Новичка». Об этом говорилось в сообщении кабмина в ответе на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».
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