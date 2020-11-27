В Германии не стали назвать предметы с «Новичком» в деле Навального

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал уточнять, о каких еще предметах якобы со следами отравляющего вещества группы «Новичок», помимо бутылки, известно правительству Германии в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Зайберт во время брифинга сказал, что по этому поводу есть уже письменный ответ и ему добавить нечего.

Ранее немецкий кабмин сообщил, что в инциденте с Навальным имеются, кроме бутылки с водой и другие «предметы», на которых якобы найдены следы «Новичка». Об этом говорилось в сообщении кабмина в ответе на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».