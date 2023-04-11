Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Согласно документу, запрещается продажа несовершеннолетним подобных гаджетов, в том числе безникотиновых, а также жидкостей, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Также предусмотрен запрет на розничную торговлю вейпами и их составными частями, в том числе «путём развозной и разносной торговли», на их открытую выкладку и демонстрацию в магазинах.

Кроме того, в законопроекте говорится об ограничении рекламы таких устройств и запрет на её демонстрацию детям младше 12 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что вейпы нужно запрещать, поскольку в первую очередь они наносят вред здоровью детей, сообщает RT.