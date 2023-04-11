Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов и других устройств потребления никотинсодержащей продукции.
Согласно документу, запрещается продажа несовершеннолетним подобных гаджетов, в том числе безникотиновых, а также жидкостей, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.
Также предусмотрен запрет на розничную торговлю вейпами и их составными частями, в том числе «путём развозной и разносной торговли», на их открытую выкладку и демонстрацию в магазинах.
Кроме того, в законопроекте говорится об ограничении рекламы таких устройств и запрет на её демонстрацию детям младше 12 лет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что вейпы нужно запрещать, поскольку в первую очередь они наносят вред здоровью детей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе
- МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
- Саратовского военкома арестовали за получение взятки
- Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими
- Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии
- СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России
- Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним
- Госдума приняла законопроект об электронных повестках
- Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
- Диетолог перечислила золотые правила быстрого похудения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru