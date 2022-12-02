Депутаты Госдумы захотели ужесточить требования к расселению аварийного жилья

В России хотят ужесточить требования к расселению аварийного жилья, сообщают «Известия».

Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды

До конца текущего года в Госдуму могут внести проект закона, который предполагает запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого. Власти регионов могут обязать увеличить стоимость закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя.

Из-за неоднородности жилья и желания сэкономить власти субъектов ставят цены на 15-20 % ниже среднерыночной, которую утвердило Министерство строительства.

Это приводит к тому, что застройщики не желают продавать квартиры по сниженной стоимость. За нарушение новых правил могут ввести ответственность, в том числе уголовную.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ГосдумаАварийное Жилье
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