Депутаты Госдумы захотели ужесточить требования к расселению аварийного жилья

До конца текущего года в Госдуму могут внести проект закона, который предполагает запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого. Власти регионов могут обязать увеличить стоимость закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя.

Из-за неоднородности жилья и желания сэкономить власти субъектов ставят цены на 15-20 % ниже среднерыночной, которую утвердило Министерство строительства.

Это приводит к тому, что застройщики не желают продавать квартиры по сниженной стоимость. За нарушение новых правил могут ввести ответственность, в том числе уголовную.

