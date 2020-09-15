Депутаты Госдумы проверят вакцину от COVID-19 на себе

Часть депутатов Госдумы уже записались в группу добровольцев для испытания российской вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, он и сам планирует пройти вакцинацию, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса себе сделали министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Анастасия Ракова.

