Депутаты Госдумы приняли закон о «периоде охлаждения» по кредитам

Согласно документу, для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей «период охлаждения» составит четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей - 48 часов.

Также закон обязывает банки и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки при проведении операций и транзакций. В случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств отсутствие такой проверки не позволит взыскивать с заемщика выплаты по кредиту.

«Важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать дополнительные меры для блокировки звонков мошенников, которые поступают с территории недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

