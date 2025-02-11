Депутаты Госдумы приняли закон о «периоде охлаждения» по кредитам
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, вводящий «период охлаждения» при выдаче потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей «период охлаждения» составит четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей - 48 часов.
Также закон обязывает банки и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки при проведении операций и транзакций. В случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств отсутствие такой проверки не позволит взыскивать с заемщика выплаты по кредиту.
«Важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать дополнительные меры для блокировки звонков мошенников, которые поступают с территории недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru