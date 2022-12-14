Депутаты Госдумы представили законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Депутаты Госдумы представили законопроект, в котором предлагается ввести обязательную дактилоскопию для подписавших контракт добровольцев. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Народные избранники предложили добавить пункт «ц» в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации, в которой указаны категории лиц, подлежащих снятию отпечатков пальцев в обязательном порядке. В частности, среди них — военнослужащие, призывники, сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы, желающие получить российское гражданство, трудовые мигранты и другие. Предлагается внести в этот перечень «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» российским Вооруженным силам.
Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что отмена дактилоскопии для беженцев в России не ухудшит безопасность в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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