Депутаты Госдумы представили законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев

Народные избранники предложили добавить пункт «ц» в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации, в которой указаны категории лиц, подлежащих снятию отпечатков пальцев в обязательном порядке. В частности, среди них — военнослужащие, призывники, сотрудники органов внутренних дел, налоговой службы, МЧС, органов уголовно-исполнительной системы, желающие получить российское гражданство, трудовые мигранты и другие. Предлагается внести в этот перечень «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» российским Вооруженным силам.

Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что отмена дактилоскопии для беженцев в России не ухудшит безопасность в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

