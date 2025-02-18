Депутаты Госдумы предложили увеличить декретный отпуск

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым сегодня внесут в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Авторы инициативы разработали ее с учетом предложений патриарха Кирилла.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. По мнению авторов документа, ранняя постановка на учет позволит своевременно обнаружить и предотвратить возможные осложнения.

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По словам Миронова, если проект будет принят, то у женщин появится право выбора: уйти в декрет на любом сроке беременности по своему желанию и на основании листка нетрудоспособности. Вместе с тем сроки окончания декретного отпуска останутся без изменений. Миронов также полагает, что поправка будет способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Многие федеральные меры поддержки рождаемости никак не помогают регионам, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН. Он заявил, что необходимо доплачивать за каждого ребенка вне зависимости от возраста и доходов родителей.


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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