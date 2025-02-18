Депутаты Госдумы предложили увеличить декретный отпуск

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым сегодня внесут в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин, сообщает РИА Новости. Авторы инициативы разработали ее с учетом предложений патриарха Кирилла.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. По мнению авторов документа, ранняя постановка на учет позволит своевременно обнаружить и предотвратить возможные осложнения.