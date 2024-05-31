Депутаты Госдумы предложили обязать полицию патрулировать общественные места
В настоящее время в России в парках и скверах вместо культурного отдыха появились акнлавы мигрантов. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, неуважительное отношение мигрантов «к нашей культуре» пугает людей.
«Женщины опасаются назойливого внимания, родители не выходят с детьми, на футбольной площадке давно уже делятся на команды «наши — не наши», — отметил Слуцкий.
Комментируя разработанные ЛДПР поправки в федеральный закон «О полиции», которые обязывают стражей порядка патрулировать общественные места с использованием стационарных КПП, заслонов и постов, он указал, что это «сильно усмирит пыл неотесанных приезжих».
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что готовит законопроект, который предполагает фактическое приравнивание национальных диаспор к иностранным агентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru