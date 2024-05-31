Депутаты Госдумы предложили обязать полицию патрулировать общественные места

По его словам, неуважительное отношение мигрантов «к нашей культуре» пугает людей.

«Женщины опасаются назойливого внимания, родители не выходят с детьми, на футбольной площадке давно уже делятся на команды «наши — не наши», — отметил Слуцкий.

Комментируя разработанные ЛДПР поправки в федеральный закон «О полиции», которые обязывают стражей порядка патрулировать общественные места с использованием стационарных КПП, заслонов и постов, он указал, что это «сильно усмирит пыл неотесанных приезжих».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что готовит законопроект, который предполагает фактическое приравнивание национальных диаспор к иностранным агентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

