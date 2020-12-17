Депутаты Госдумы предложили изменить поправки в закон о жертвах репрессий
Депутаты Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар («Единая Россия») выступили с предложением изменить поправки в закон о «О реабилитации жертв политических репрессий», пишет «Ведомости».
Согласно принятому в первом чтении в Госдуме в ноябре законопроекту, дети жертв политических репрессий в СССР будут получать жилье от регионов, а не федерального правительства. Это значит, что некоторым «детям ГУЛАГА» придется ждать квартир в течение 30 лет, так как региональные власти выдают жилье на общих основаниях.
Адвокат Григорий Вайпан пояснил изданию, что внесенные изменения в поправки предполагают выдачу репрессированным лицам жилья в течение одного года. По подсчетам депутатов, сейчас в жилье нуждаются менее 500 семей репрессированных. Галина Хованская отметила, что для решения проблемы требуется 2,5 млрд рублей.
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