Депутаты Госдумы предложили изменить поправки в закон о жертвах репрессий

Депутаты Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар («Единая Россия») выступили с предложением изменить поправки в закон о «О реабилитации жертв политических репрессий», пишет «Ведомости».

Согласно принятому в первом чтении в Госдуме в ноябре законопроекту, дети жертв политических репрессий в СССР будут получать жилье от регионов, а не федерального правительства. Это значит, что некоторым «детям ГУЛАГА» придется ждать квартир в течение 30 лет, так как региональные власти выдают жилье на общих основаниях.