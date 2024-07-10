Депутаты Госдумы поддержали законопроект о компенсации за неиспользованные отгулы

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект, вносящий поправки в Трудовой Кодекс России, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

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Нормативный акт уточняет сроки использования работником права на отгул. Он также устанавливает выплату работодателем обязательной компенсации за неиспользуемый отгул работнику, при его увольнении.

Как отмечается, законопроект был подготовлен в соответствии с решением Конституционного суда России. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Минтруд разработал поправки о компенсациях за работу в выходные дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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