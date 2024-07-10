Депутаты Госдумы поддержали законопроект о компенсации за неиспользованные отгулы
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект, вносящий поправки в Трудовой Кодекс России, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.
Нормативный акт уточняет сроки использования работником права на отгул. Он также устанавливает выплату работодателем обязательной компенсации за неиспользуемый отгул работнику, при его увольнении.
Как отмечается, законопроект был подготовлен в соответствии с решением Конституционного суда России. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее Минтруд разработал поправки о компенсациях за работу в выходные дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru