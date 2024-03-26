Депутаты Госдумы одобрили списание процентов по кредитам участников СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что речь идёт о процентах по потребительским кредитам, начисленных в период кредитных каникул.

«После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов», - подчеркнул он.

Володин также добавил, что кредитные организации должны будут скорректировать график платежей, а в случае, если проценты во время кредитных каникул были уплачены, то банк будет обязан перенаправить эти средства на погашение основного долга.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство и признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».