Депутаты Госдумы одобрили списание процентов по кредитам участников СВО
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий списание процентов по кредитам участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что речь идёт о процентах по потребительским кредитам, начисленных в период кредитных каникул.
«После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов», - подчеркнул он.
Володин также добавил, что кредитные организации должны будут скорректировать график платежей, а в случае, если проценты во время кредитных каникул были уплачены, то банк будет обязан перенаправить эти средства на погашение основного долга.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство и признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru