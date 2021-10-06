Депутаты Госдумы могут ужесточить наказание педофилам

По данным издания, данную инициативу поддерживают в большинстве фракций.

Кроме того, авторы инициативы предлагают установить максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних, а также за совершение такого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими деяниями.

За изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — предлагают давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению.

Депутаты считают, что нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно и разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

