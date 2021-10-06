Депутаты Госдумы могут ужесточить наказание педофилам

Госдума России может рассмотреть в октябре предложенный «Единой Россией» проект закона об ужесточении наказания для педофилов, пишут «Известия».

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По данным издания, данную инициативу поддерживают в большинстве фракций.

Кроме того, авторы инициативы предлагают установить максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних, а также за совершение такого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими деяниями.

За изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — предлагают давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению.

Депутаты считают, что нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно и разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:ПедофилыИзнасилованиеДетиГосдума
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