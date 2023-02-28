Депутаты Госдумы изучат ситуацию с задержанием подростков из «ЧВК Редан»

По его словам, направлю соответствующие запросы в правоохранительные органы. «Необходимо разобраться, не стоят ли за новой "модной структурой" представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — отметил парламентарий.

За молодежной группировкой ЧВК «Рёдан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы, заявил в интервью НСН директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников.

