Депутаты Госдумы изучат ситуацию с задержанием подростков из «ЧВК Редан»

В Госдуме в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков, связанных с «ЧВК Редан», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

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По его словам, направлю соответствующие запросы в правоохранительные органы. «Необходимо разобраться, не стоят ли за новой "модной структурой" представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — отметил парламентарий.

За молодежной группировкой ЧВК «Рёдан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы, заявил в интервью НСН директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников.

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