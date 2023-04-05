Депутаты ГД хотят наказать рублем артистов, критикующих Россию

Депутаты Госдумы разрабатывают меры финансового воздействия на артистов, критикующих и действующих против России, сообщает РИА Новости.

«Это совершенно нонсенс — платить деньги человеку, который эти же деньги против страны направляет», - сказал депутат Александр Шолохов.

Парламентарий отметил, что среди артистов, которые покинули Россию на фоне специальной военной операции, есть те, кто финансирует ВСУ. При этом певцы и актеры продолжают получать деньги из России. По словам Шолохова, нужно сделать невозможными с точки зрения закона.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшее время представителей шоу-бизнеса ждет проверка на патриотизм.

