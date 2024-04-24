Депутат Журавлев: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность
В сложное для страны время главной ценностью ее граждан должна стать любовь к родине, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Для меня важнее всего, во-первых, любовь к Родине, вера и благополучие родных. Если для кого это не так, то мне искренне жаль. Вы хотите жить, гогоча, пока за вас умирают другие», - заявил он.
По словам Журавлева, россиянам следует больше думать о ходе спецоперации, не забывая о тех, кто сегодня находится в зоне СВО.
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что необходимо снимать фильмы о военной операции на Украине, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию. По его мнению, зрители должны полюбить героев этих картин и «проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей
- Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской
- Депутат Журавлев: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность
- Киркоров заявил, что на концерте в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»
- Россиянина приговорили за госизмену и теракт к 15 годам колонии
- СМИ: Спрос на «запрещенные» книги на маркеплейсах вырос до 40%
- СМИ: Умерла блогер Лена Миро
- В РАН подготовили программу исследования Луны до 2050 года
- «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%
- Бронетехнику НАТО привезли на Поклонную гору в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru