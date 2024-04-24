Депутат Журавлев: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность

«Для меня важнее всего, во-первых, любовь к Родине, вера и благополучие родных. Если для кого это не так, то мне искренне жаль. Вы хотите жить, гогоча, пока за вас умирают другие», - заявил он.

По словам Журавлева, россиянам следует больше думать о ходе спецоперации, не забывая о тех, кто сегодня находится в зоне СВО.

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что необходимо снимать фильмы о военной операции на Украине, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию. По его мнению, зрители должны полюбить героев этих картин и «проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма», передает «Радиоточка НСН».

