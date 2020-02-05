Депутату Госдумы стало стыдно за свое немецкое происхождение

Депутат Госдмы Тамара Плетнева, которая родилась в семье поволжских немцев, заявила о том, что ей стыдно за свое происхождение. Парламентарий призналась, что всегда мечтала быть только русской, сообщает АГН Москва.

«Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации», - сказала Плетнева, отметив, что рада носить фамилию мужа. По ее словам, она «любит и гордится» ей.