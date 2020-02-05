Депутату Госдумы стало стыдно за свое немецкое происхождение
Депутат Госдмы Тамара Плетнева, которая родилась в семье поволжских немцев, заявила о том, что ей стыдно за свое происхождение. Парламентарий призналась, что всегда мечтала быть только русской, сообщает АГН Москва.
«Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации», - сказала Плетнева, отметив, что рада носить фамилию мужа. По ее словам, она «любит и гордится» ей.
Отметим, что отца Плетневой звали Вильгельм Штрак. Нынешнюю фамилию депутат получила от своего первого супруга, отмечает телеканал «360».
Отметим, что в шестом созыве Госдумы заседал еще один депутат немецкого происхождения – Роберт Шлегель. В свое время бывший комиссар молодежного движения «Наши» резко критиковал Запад.
Однако после того, как Шлегель не попал в новый состав парламента, он перебрался в Германию. В 2019 году он стал гражданином ФРГ.
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