Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за несогласованный выезд за границу

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, теперь народным избранника придётся обосновывать свои поездки, в частности, выбор мест отдыха.

«Если на Байкал или Волгу — все поддержим... А если острова — Мальдивы или Бали... понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — подчеркнул он.

Отмечается, что закон не будет распространяться на служебные поездки.

Кроме того, было предложено проработать подобный временный запрет для депутатов и сенаторов, чей срок полномочий уже истёк, а также вопрос о запрете народным избранникам владеть недвижимостью за рубежом.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил «Радиоточке НСН», что законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж, позволит обезопасить их.

