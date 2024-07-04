Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за несогласованный выезд за границу
Полномочия депутатов и сенаторов, не согласовавших с руководством выезд за границу, будут досрочно лишены своимх полномочий. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ.
Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, теперь народным избранника придётся обосновывать свои поездки, в частности, выбор мест отдыха.
«Если на Байкал или Волгу — все поддержим... А если острова — Мальдивы или Бали... понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — подчеркнул он.
Отмечается, что закон не будет распространяться на служебные поездки.
Кроме того, было предложено проработать подобный временный запрет для депутатов и сенаторов, чей срок полномочий уже истёк, а также вопрос о запрете народным избранникам владеть недвижимостью за рубежом.
Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил «Радиоточке НСН», что законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж, позволит обезопасить их.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru