Бодров-старший снимет в тайге фильм о мести охотника депутату за смерть жены

Режиссер Сергей Бодров-старший займётся фильмом, в котором будет рассказано об охотнике, решившим отомстить депутату за надругательство над своей супругой и её смерть. Съёмки пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе.

Такой анонс появился в соцсетях Союза кинематографистов РФ в Югре. Сценарий фильма также написал Бодров. В кинопроекте примут участие актёры Александр Робак, Екатерина Гусева, Александр Клюквин, Ярослав Могильников.

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Согласно плану, съёмки должны стартовать осенью этого года. Бюджет фильма составит 250 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Сергей Бодров-старший в качестве режиссёра известен по таким кинокартинам как «Монгол», «Давай сделаем это по-быстрому», «Дышите свободно».

Он также дважды номинировался на «Оскар» - как режиссёр за картину «Кавказский пленник», в которой сыграл его сын Сергей Бодров, а также в качестве сценариста за фильм «Восток-Запад».

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ФОТО: РИА Новости
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