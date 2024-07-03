Бодров-старший снимет в тайге фильм о мести охотника депутату за смерть жены

Режиссер Сергей Бодров-старший займётся фильмом, в котором будет рассказано об охотнике, решившим отомстить депутату за надругательство над своей супругой и её смерть. Съёмки пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе.

Такой анонс появился в соцсетях Союза кинематографистов РФ в Югре. Сценарий фильма также написал Бодров. В кинопроекте примут участие актёры Александр Робак, Екатерина Гусева, Александр Клюквин, Ярослав Могильников.