Депутат Журова допустила, что Трамп может снять ограничения против атлетов из РФ

Переговоры президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом могут помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры, допустила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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«У представителей летних видов спорта побольше дисциплин, где наших спортсменов допустили до международных турниров, «зимники» в этом плане чуть отстают», - уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила Журова, существующие критерии допуска не позволяют всем российским атлетам беспрепятственно принимать участие в соревнованиях.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на ОИ-26, которые пройдут в Италии. В квалификациях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
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