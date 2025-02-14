Депутат Журова допустила, что Трамп может снять ограничения против атлетов из РФ

«У представителей летних видов спорта побольше дисциплин, где наших спортсменов допустили до международных турниров, «зимники» в этом плане чуть отстают», - уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавила Журова, существующие критерии допуска не позволяют всем российским атлетам беспрепятственно принимать участие в соревнованиях.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на ОИ-26, которые пройдут в Италии. В квалификациях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

