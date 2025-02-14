Депутат Журова допустила, что Трамп может снять ограничения против атлетов из РФ
Переговоры президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом могут помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры, допустила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
«У представителей летних видов спорта побольше дисциплин, где наших спортсменов допустили до международных турниров, «зимники» в этом плане чуть отстают», - уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавила Журова, существующие критерии допуска не позволяют всем российским атлетам беспрепятственно принимать участие в соревнованиях.
В декабре 2024 года Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на ОИ-26, которые пройдут в Италии. В квалификациях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru