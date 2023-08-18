Депутат Журавлев призвал ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана
18 августа 202314:34
О необходимости введения в уголовном законодательстве наказания за порчу священных книг Библии и Корана призвал депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости.
По его словам, с этой целью следует внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.
«Мы все должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы», - подчеркнул депутат.
Ранее депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru