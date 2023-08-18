Депутат Журавлев призвал ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана

По его словам, с этой целью следует внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

«Мы все должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы», - подчеркнул депутат.

Ранее депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

