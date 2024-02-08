Депутат Журавлев объяснил, почему Япония не просила о помощи в спасении косаток

Комментируя отказ Токио просить Москву о помощи в спасении из ледяного плена косаток, он указал, что это произошло потому, что японцам «просто безразлично».

«Это та нация, которая цинично истребила более 20 миллионов китайцев, ставя над ними бесчеловечные опыты. Поэтому трудно представить, что они сделали бы такой запрос» — заключил парламентарий.

Ранее представитель муниципалитета Раусу на острове Хоккайдо в Японии заявил, что застрявшая во льдах стая косаток, предположительно, спаслась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

