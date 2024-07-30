Депутат Журавлев объяснил необходимость повышения срока службы
Повышения срока службы в российской армии до двух лет необходимо для более эффективного обучения солдат. Об этом NEWS.ru заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он указал, что армия становится все более высокотехнологичной, поэтому для того, чтобы стать настоящим профессионалом, года может не хватить.
«Несколько месяцев новобранца нужно только обучать, и только после этого он сможет пользоваться современными системами РЭБ или любой другой новой техникой», — подчеркнул парламентарий.
Также Журавлев добавил, что для получения российского гражданства иностранцам следует сначала отслужить в российской армии, тем самым «продемонстрировав преданность новой родине».
Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что условием приёма в российское гражданство может стать постановка на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон, разрешающий майнинг криптовалют в РФ
- Депутат Журавлев объяснил необходимость повышения срока службы
- США запретят ВСУ наносить удары вглубь России американским оружием
- Милонов призвал Дурова создать многодетную семью
- Объявлен старт приема заявок на премию RT для военных корреспондентов
- Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента
- Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и ответственности за них
- Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО
- Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН
- Участница открытия Олимпиады Буч пожаловалась на травлю в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru