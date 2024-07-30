Депутат Журавлев объяснил необходимость повышения срока службы

Он указал, что армия становится все более высокотехнологичной, поэтому для того, чтобы стать настоящим профессионалом, года может не хватить.

«Несколько месяцев новобранца нужно только обучать, и только после этого он сможет пользоваться современными системами РЭБ или любой другой новой техникой», — подчеркнул парламентарий.

Также Журавлев добавил, что для получения российского гражданства иностранцам следует сначала отслужить в российской армии, тем самым «продемонстрировав преданность новой родине».

Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что условием приёма в российское гражданство может стать постановка на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

