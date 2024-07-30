Депутат Журавлев объяснил необходимость повышения срока службы

Повышения срока службы в российской армии до двух лет необходимо для более эффективного обучения солдат. Об этом NEWS.ru заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Он указал, что армия становится все более высокотехнологичной, поэтому для того, чтобы стать настоящим профессионалом, года может не хватить.

«Несколько месяцев новобранца нужно только обучать, и только после этого он сможет пользоваться современными системами РЭБ или любой другой новой техникой», — подчеркнул парламентарий.

Также Журавлев добавил, что для получения российского гражданства иностранцам следует сначала отслужить в российской армии, тем самым «продемонстрировав преданность новой родине».

Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что условием приёма в российское гражданство может стать постановка на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывГосдумаИностранцыРоссийская АрмияАлексей Журавлев

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