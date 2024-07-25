Бастрыкин предложил план по замещению трудовых мигрантов россиянами
Председатель СК Александр Бастрыкин предложил спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину ввести повышенный налог на труд иностранцев и создать экономические стимулы для привлечения к работе россиян. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Еще одним предложением является разработка дорожной карты, направленной на замену трудовых мигрантов российскими гражданами, при условии обеспечения высоких стандартов социально-трудовых гарантий для российских граждан.
Бастрыкин также считает необходимым возложить на работодателей ответственность за предоставление жилье трудовым мигрантам, возмещение их транспортных расходов и создание финансового резерва для покрытия возможных расходов в случае их выдворения из страны, отмечает RT.
Глава СК также предложил синхронизировать получение российского паспорта иностранцами с постановкой на воинский учет и обеспечить их воинскую обязанность в соответствии с законодательством, включая участие в специальной военной операции по контракту.
Среди других предложений Бастрыкина — законодательно закрепить требования к уровню владения русским языком для детей мигрантов, создать единую межведомственную систему с цифровыми профилями иностранцев и обязательном использовании российских SIM-карт для доступа к государственным услугам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru